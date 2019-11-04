محمد حفظي: اتفاقية 50 50 تلزم المهرجان الإعلان عن نسب المشاركة النسائية به

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وأضاف حفظي أن المهرجان يكرم المخرج البريطاني تيري جليام يوم الافتتاح إضافة إلي تكريم المخرج شريف عرفة والفنانة منة شلبي معبرا عن سعادته بمنحهم جوائز فاتن حمامة للتميز.
وأوضح حفظي أن المهرجان يحتفي بالسينما المكسيكية وهي سينما مشابهة إلي حد ما بالسينما المصرية، مؤكدا إن المكسيك اقتحمت السينما العالمية وعدد كبيرمن مخرجيها نالوا جائزة الاوسكار.
يعرض المهرجان خلال الدورة 41 ، 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى التي ستمثل مفاجأة لجمهور الدورة 41، وخلال الفترة من 21 الى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.
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