شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة وراء إعلان جينيفر انيستون كراهيتها للسينما بسبب مارفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجمة "جينيفرانيستون" تنوي التركيزعلي الدراما خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع بدء عرض مسلسلها الجديد The Morning Show

وكشفت جينيفر انيستون عن استعدادها لمسلسل جديد ربما يجمعها بأكثر من نجم من نجوم المسلسل الشهير friends الذي مرعلي عرضه الأول قرابة ربع قرن، حيث أكدت أيضاً أثناء وجودها مع المذيعة الشهيرة ألين أنها أصبحت تكره السينما إلي حد كبير بسبب سيطرة أفلام الأبطال الخارقين عليها بسبب مارفيل، وهي التصريحات التي سبق وأكدت عليها في أكثر من مناسبة.

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انيستون

وأضافت أنها تعتز بكونها ممثلة، وبالتالي لن تشارك يوماً في تصوير أفلام ووراءها حائط باللون الأخضر من أجل مشاهد الجرافيكس في إشارة منها لما ترتكزعليها أعمال الأبطال الخارقين وخاصة مارفيل، كما أشادت أيضاً بالتطورالحاصل في عالم الدراما بسبب المنصات الرقمية التي ساهمت في تطويرها، وهوما يجعلها ستركز في الدراما أكثر خلال الفترة المقبلة.