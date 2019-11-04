شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه بعنوان "وأنا موجود".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "وأنا موجود " عبر قناته على اليوتيوب ، من كلمات بهاء الدين محمد وألحام مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية .

وتقول كلمات الأغنية : لما باحس ان انتى خايفه، من أي حاجة في الوجود، أنا باتضايق عارفه ليه، ازاي بتخافي وأنا موجود .

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وطرح مؤخرا مدحت صالح أغنية "ألم" من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمد النادي، رؤية وتوزيع موسيقي عماد الشاروني، وتقول كلماتها:" ألم مفيش بعده ألم لما اللي جارحك يوحشك وأنت جرحك صاحي فيك وتيجي على نفسك قوي وتكلمه لوحتى تسمع صوته مايردش عليك ألم مفيش بعده ألم لما اللي جارحك يوحشك وأنت جرحك صاحي فيك وتيجي على نفسك قوي وتكلمه لو حتى تسمع صوته مايردش عليك ساعتها بيزيد الألم وتحس أكتر بالندم

من ناحية أخرى أحيا مدحت صالح حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، وسط حضور جماهيرى كبير، وبدأ الحفل بأغنية "بنتى" التى قدمها فى تتر مسلسل "العروسة"، وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.