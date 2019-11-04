كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها "كيندل" بصورة من طفولتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، بعيد ميلاد شقيقتها الصغري "كيندل جينر" البالغة من العمر 24، عبر حسابها بموقع "أنستجرام". ونشرت كيم صورة تجمعها بشقيقتها فى طفولتها، قائلة لها :"طفلتي كينى عيد ميلاد سعيد.. أنتي أحلى "دمية" بالعالم أتمني لكي مزيد من العمر فى حب وسعادة.. أحبك كثيرا".

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