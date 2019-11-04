شكرا لقرائتكم خبر عن الفخرانى وأسرة " الملك لير" يتوجهون للسعودية للمشاركة بموسم الرياض..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت أسرة مسرحية "الملك لير"، بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض في ثاني جولاتها الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهى.

وأوضح المخرج والمنتج مجدى الهوارى، أن عروض "الملك لير" ستنطلق بالمملكة بعد غدا الأربعاء في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيه، مؤكدا ثقته فى ذوق الجمهور السعودى ونجاح المسرحية، خاصة بعد الاستقبال الحافل الذي حظيت به من الجمهور السعودى أثناء عروض موسم جدة حيث رفعت شعار كامل العدد طوال كافة أيام العرض .

وأشارالهوارى إلى أن أسرة العمل ستبدأ بروفات مكثفة فوروصولها إلى الرياض استعدادا للعروض، كما ستعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا غدًا للحديث مع كافة وسائل الإعلام سواء السعودية أوالمشاركة بالتغطية من كافة أنحاء الوطن العربى.

يذكرأن رائعة شكسبير الخالدة "الملك لير" يشارك في بطولتها مع النجم الكبير يحيى الفخرانى نخبة كبيرة من الفنانين منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفورومجدى كامل وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وإخراج تامر كرم و ترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

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يحيى الفخرانى



أحمد عزمى



رانيا فريد شوقى



مجدى كامل واحمد فؤاد سليم ومحمد فهيم



مجدى كامل



محمد فهيم



ناصر سيف



نضال الشافعى