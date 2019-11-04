شكرا لقرائتكم خبر عن نادية لطفي .. دنيا سمير غانم تكشف عن صورتين جديدتين مع الفنانة الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن صورتين جديدتين بصحبة النجمة الكبيرة نادية لطفي، الصور تم التقاطها أثناء زيارة قامت بها دنيا سمير غانم والدتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها ايمى مع الفنانة رجاء الجداوي والاعلامية بوسى شلبي بمنزل نادية لطفي.

وتمكث نادية لطفي حالياً فى منزلها بعد استقرار حالتها الصحية، حيث قضت بعض الوقت خلال الفترة الماضية فى مستشفى المعادى العسكري لتلقى العلاج والمتابعة بشكل دائم على حالتها، وذلك بعد تكريمها من مهرجان الاسكندرية فى دورته الـ 34 ومنحها درع عروس البحر، حيث لم تستطع الحضور للفعاليات وتسلمت التكريم فى منزلها.



دنيا سمير غانم مع نادية لطفي

وكانت دنيا سمير غانم قد عبرت عن سعادتها وامتنانها للنجمة نادية لطفي التي أعطتهم الفرصة لزيارتها، حيث نشرت أمس صور أثناء الزيارة معلقة عليها: " شكرا لأجمل نجمة الجميلة نادية لطفي علي إنها أعطتنا الفرصة الحلوة دي، استمتعنا بيها وبجمالها وجمال روحها الدائم ما شاء الله ربنا يديكي الصحة و يخليكي لينا".

Advertisements

يشارإلي أن دنيا سميرغانم، قدمت العام الماضى مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات مقسمة على مدارشهررمضان، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سميرغانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة cbc.