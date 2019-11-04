رئيس "القاهرة السينمائي": جائزة الجمهور ستحمل اسم يوسف رزق الله وقيمتها 20 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، في أحد فنادق القاهرة، بحضور رئيس المهرجان السيناريست والمنتج محمد حفظي، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان.

ووجه حفظي في كلمته الشكر للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي سيتم إهداء الدورة لاسمه، لافتًا أن رغم رحيله مازال شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان.

وأضاف "جائزة الجمهور التي يستحدثها المهرجان في دورته المُقبلة قيمتها 20 ألف دولار امريكي مُهداة من بادية، لأفضل فيلم في المسابقة من اختيار جمهور المهرجان، واخترنا ان نطلق عليها اسم يوسف شريف رزق الله".

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي خلال الدورة 41 حوالي 150 فيلما، من بينها 35 في عروضها الأولى عالميا ودوليا، ويُعرض في الافتتاح فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.