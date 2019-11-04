حفظي عن "بوستر" القاهرة السينمائي: تعبير عن فخرنا بجذورنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن بوستر الدورة 41 التي من المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية.

وعن كواليس تصميم الملصق الدعائي، قال في مؤتمر صحفي اقيم للإعلان عن التفاصيل المهرجان ظهر اليوم الاثنين "القاهرة السينمائي، له جذور قديمة في العالم كله، وفخورون بجذورنا، تمتد وتطرح ثمارها وتفيد صناع السينما"، لافتًا إلى ان اختيار المرأة على البوستر يتماشى مع الاتفاقية التي وقّعها المهرجان "5050 في 2020" وتسعى لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في السينما على مستوى المهرجانات.

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وأشار إلى أن المهرجان بدأ العام الماضي أيام القاهرة لصناعة السينما، لدعم المشاريع وهو جزء أساسي من دور أي مهرجان.

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي خلال الدورة 41 حوالي 150 فيلما، من بينها 35 في عروضها الأولى عالميا ودوليا، ويعرض في الافتتاح فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.