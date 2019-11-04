ليلى علوي تحتفل بعيد الحب بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة ليلى علوي، بعيد الحب، الذي يوافق 4 نوفمبر، ونشرت صور من مشاهد جمعتها بالفنان الراحل نور الشريف، ضمن أحداث فيلم "كل هذا الحب".

وعلقت: "الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة، بالمشاعر اللي بتملا حياتنا، بالتفاصيل والمواقف حتى لو متناقضة ومتلخبطة وعكس بعض".

وأضافت: "في يوم الحب المصري بفكركوا وبفتكر معاكوا واحدة من أجمل قصص الحب اللي كنت جزء منها، قصة حب وفاء وكمال، فيلم (كل هذا الحب)، قصة وسيناريو الأستاذ وحيد حامد، وإخراج العظيم حسين كمال، اللي شاركني بطولته الجميل الراحل نور الشريف، مين فاكر قصة كل هذا الحب".

فيلم "كل هذا الحب" بطولة نور الشريف، ليلى علوي، يحيى شاهين، محمد الدفراوي، شريف إدريس، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج حسين كمال.