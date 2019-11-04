لقاء الخميسي تحيي ذكرى والدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة لقاء الخميسي، ذكرى رحيل والدها عبدالله الخميسي، ونشرت صورة من بطاقته الشخصية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "3 نوفمبر، أبويا الحبيب والصديق والرفيق،أبويا القلب الكبير، الأب الحكيم، لو خيروني ما بين العالم بما فيه يبقى هو العالم اللي اختاره لوحده".

وتابعت: "أبويا عُمري اللي كان والآن واللي هيكون، أبويا قلبي وكياني وأنا بكل مافيّا من أبويا وضّل أبويا وروح أبويا، لو كان ليّا حق الاختيار هاختارك يا أبويا".

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وأضافت: "في يوم ميلادك يا حُبي الكبير باقولك وحشني أد العُمر اللي عدّى واللي جاي، حبيبي لنا لقاء، أنا بنت أبويا، الفاتحة على روح أبويا وعلى روح أحبابنا اللي رحلوا".

يذكر أن لقاء الخميسي، انضمت مؤخرا لفريق عمل مسلسل "النهاية"، المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو من بطولة يوسف الشريف، درة.