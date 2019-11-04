محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت السيدة سامية شاهين، زوجة المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، إنها سعيدة بتصدر اسم الفنان الكبير إسماعيل ياسين "تريند" بموقع تويتر.
وأكدت "شاهين" في تصريح خاصر لمصراوي، أن هذا يأتي في إطار تكريم الفنان الراحل، وإطلاق اسمه على ميدان كبير من ميادين مدينة السويس مسقط رأسه، منذ أيام.
وتابعت: "حضر الاحتفالية التي تم فيها أيضا افتتاح معرض لمقتنيات وأعمال الفنان الكبير، عدد من قيادات مدينة السويس على رأسهم النائب عبدالحميد كمال، كما حضر الاحتفالية الأديب الكبير يوسف القعيد".
وأوضحت أن تكريم اسم الفنان الراحل تأخر كثيرا، فهو من أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية، فأعماله ما زالت تحظى بإعجاب الجمهور العربي حتى الآن.
النجم إسماعيل ياسين من مواليد مدينة السويس، يعتبر واحدا من أهم كوميديانات السينما المصرية، فقدم للسينما أعمالا لا تنسى أبرزها "إسماعيل ياسين في الأسطول"، "ابن حميدو"، "لوكاندة المفاجآت"، وغيرها من الأعمال الناجحة.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة ابن إسماعيل ياسين تكشف لمصراوي سبب تصدره "تريند" تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.