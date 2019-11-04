كريم فهمي يعرب عن حبه لهذا الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعرب الفنان كريم فهمي، عن حبه لفيلم "علي بابا"، الذي عرض في السينمات العام الماضي، وحقق نجاحا وقتها.

ونشر "فهمي" البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "بحب الفيلم ده جدا، ومستني عرضه في التليفزيون بفارغ الصبر، مش عارف امتي بس قريبا".

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فيما علق شقيقه الفنان أحمد فهمي، قائلا: "قريب يا عم إن شاء الله"، وعلقت الفنانة التونسية فاطمة الناصر: "مبروك".

فيلم "علي بابا" بطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، محمد ثروت، صبري فواز، أيتن عامر، هيدي كرم، ومن تأليف كريم فهمي، فادي أبو السعود، وإخراج وليد الحلفاوي.