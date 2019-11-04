صلاح عبدالله ينشر صورة مع النجوم: "جبر الخواطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بعدد كبير من نجوم الفن.

وظهر في الصورة الهضبة عمرو دياب، غادة عادل، أيتن عامر، وزوجها أحمد عز العرب، أحمد صيام، وزوجته رانيا فتح الله، مجدي الهواري، المنتج أحمد السبكي.

وعلق: "اتحايلوا عليا كتير، نتصور معاك يا كبير، مارضيتش أكسفهم مع إني، مابحبش التصوير، يلا جبر الخواطر على الله، وصباح الخير وتصبحوا على خير".

من ناحية أخرى، يستأنف الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.