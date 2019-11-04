تراند اليوم : القبض على الفنانة رانيا القابسي بـ«البحيرة».. تعرف على جريمتها...

ألقت قوات الأمن ، القبض على فنانة شهيرة، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
وألقي القبض على الممثلة التونسية رانيا القابسي، من قبل الأمن التونسي، في منطقة البحيرة بالعاصمة التونسية بتهمة إصدارها شيكات بلا رصيد لإحدى شركات الإنتاج منذ عام.
وكشفت الممثلة المسرحية هناء شعشوع تفاصيل ما حدث على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها إنّه تم إيقاف الممثلة المعروفة رانية القابسي في منطقة البحيرة على خلفية شيكات دون رصيد.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قررت بوقت سابق سجن الفنانة رانية القابسي لمدة 49 عامًا مع النفاذ العاجل بتهمة الشيكات وتأسيسها لشركة وهمية.