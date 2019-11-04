تراند اليوم : بعد ابنة شريف منير..فنان مصري شهير يهاجم "الشعراوي": "مثال صارخ للجهل"



لم تكد تهدأ العاصفة التي احدثتها الإعلامية "أسما" ابنة الفنان المصري شريف منير، بعد هجومها على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، واتهامها له بالتطرف قبل أن تتراجع وتعتذر، حتى خرج الفنان المصري خالد أبو النجا، ليهاجم الشيخ بضراوة واصفًا إياه بـ"الجاهل".

وأعاد "أبو النجا" نشر تقرير يتحدث عن أن الشيخ الشعراوي دعا لقتل تارك الصلاة وحلل زواج الطفلة وضرب الزوجة، وعلق قائلًا :" الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم .. بل تباهي بعدم قرائته لغير القرآن!.. الوهابية في أبشع تجلياتها".

تعليق الفنان المصري، صدم الجمهور، وفتح عليه هجوم كبير، حيث علق الإعلامي في قنوات المعارشة المصرية من الخارج حسام الشوربجي قائلًا :" سقطة كبيرة منك مكانش حد يتوقعها .. بنتفق معاك في بعض الآراء بس المرادي انت اللي عكيت جامد".

فيما علقت ناشطة قائلة :" انا بتفق معاه في السياسة لكن في الدين هو ده رايه ع طول".

بينما علق محمد سعد الأزهري :" لا أحد يتابع خالد أبو النجا منذ فترة قد يحدث له هذه الصدمة من كلامه على الشيخ الجليل الشعراوى، لأن خالد يكره كل ما هو دينى ويحب كل ما هو علماني وهذا هو مختصر حالته بدون رتوش!".

وتابع:" فمن يدافع عن الشواذ طبيعي أن يكره الشعراوى، لذلك أى عاقل يدرك باستحالة اجتماع حبان متضادان في القلب!".

الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم

بل تباهي بعدم قرائته لغير القرآن!

الوهابية في أبشع تجلياتها #كفاية_عك https://t.co/uhKzwkNzHD — Kal Naga - أبوالنجا (@kalnaga) November 3, 2019

— Kal Naga - أبوالنجا (@kalnaga)