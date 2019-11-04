تراند اليوم : قرار رسمي بوقف بطل فيلم «الممر» عن الغناء .. تعرف على السبب...

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، قرارًا بوقف الفنان المصري محمد الشرنوبي أحد أبطال فيلم "الممر" الذي أثار ضجة، والذي يوثق إحدى عمليات الجيش المصري في حرب الإستنزاف ضد العدو الإسرائيلي، عن الغناء، لحين حل النزاع مع المنتجة المصرية سارة الطباخ.
ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت النقابة إلى القرار بوقف الشرنوبي عن الغناء، لحين حل النزاع ودياً أو قضائياً.
فيما أعرب محمد الشرنوبي عن صدمته، مشيراً إلى أنه مندهش من شكوى غنائه أغنية فيلم "الممر" بدون موافقة مديرة الشركة، مشيرًا إلى أنّ الأمر غير حقيقيّ، لأنّه قدّم صورة لتنفيذ الأغنية في الاستوديو في حضور الموسيقار عمر خيرت والمخرج شريف عرفة.
وأضاف في إتصال هاتفي له ضمن برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي" مصر، أن الشكوى المقدّمة من سارة الطباخ، تتضمّن أيضًا تواجده كضيف في برنامج "الحكاية" دون موافقة مديرة الشركة، أو إرسال المبلغ الذي تقاضاه نظير ظهوره الإعلامي، وهو ما دفع أديب إلى القول: "محدش خد فلوس في الحلقة دي، لأنها كانت دعاية للفيلم".
وأكد الشرنوبي أن النقابة لم تعلمه بعد بقرار إيقافه، ولكنه سيحترم هذا القرار.
يذكر أن النزاع بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ مطروح أمام نقابة المهن الموسيقية منذ عدة أشهر، وقد إتهمت الطباخ الشرنوبي بعدم الإلتزام بتنفيذ عقد الإتفاق المبرم بينهما، كما أصدرت بياناً حذرت فيه شركات وجهات الإنتاج الفني من التعامل مع الشرنوبي، وشددت فيه على ضرورة الرجوع للشركة قبل التعاقد معه.