رد راشد الماجد على تركي آل الشيخ بعد ما قاله الأخير في مقطع فيديو

نشر الفنان راشد الماجد تغريدة قام من خلالها بالتعليق على مقطع فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية متحدثاً عن أحدث مستجدات فعاليات “موسم الرياض”. وكان تركي آل الشيخ قد تحدث في مقطع الفيديو عن دهشته من انتقادات البعض للفعاليات، حيث قال: “نبض الرياض full، البوليفارد full، وينترلاند full، السفاري full، الحفلات sold out، المربع والمطاعم full، واجهة الرياض full، أبي أعرف مين اللي زعلان من الترفيه، 5 مليون إلى الآن زائر و100 ألف سائح في أسبوعين ولسه باقي 8.. شكراً”.

وجاء الرد فورياً من راشد الماجد الذي كتب في تغريدته: “سر يابو نصر وكلنا معك وكل السعوديين.. ولا عزاء للأعداء وأنصار الكآبة وجمهور الظلام..”، ثم اختتم كلماته مدعماً موسم الرياض بالهاشتاغ الرئيسي للفعاليات. الجدير بالذكر أن النجم السعودي سيقوم بإحياء حفل جماهيري ضخم في موسم الرياض ضمن فعالية “ليلة السندباد”، كما أنه قد طرح مؤخراً أغنية عبر “يوتيوب” بعنوان “بترجعين”، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع عدنان عبد الله، وحققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فى 24 ساعة فقط.