فيديو.. جندي إسرائيلي يهنئ إليسا بعيد ميلادها رغم البلوك وإهانتها له

“هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك، محتل وقح”، بهذه الكلمات القوية الواضحة أنهت المغنية اللبنانية إليسا، في مارس الماضي، متابعة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، لحسابها على تويتر، وذلك بعد مهاجمتها له عقب تغريدة حمل فيها حركة حماس مسئولية الوضع المؤلم الذي يعيشه الفلسطينيين، الأمر الذى دفع إليسا، لتثور عليه، قائلة: “أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون.. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟”. رغم الصفعة القوية والإهانة التي تلقاها أفيخاي أدرعي، في آخر تغريدة موجهة له من المطربة اللبنانية، إلا أن عاد مجددًا لكسب ود إليسا بتقديم هدية لها بمناسبة عيد ميلاها الذي احتفلت به قبل أيام، وتحديدًا في 27 أكتوبر الماضى، حيث نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر موجه لها.

ظهر في الفيديو جندي إسرائيلي بالزي العسكري وهو يعزف على مجموعة من الآلات الموسيقية على أنغام أغنية “بتمون” لإليسا، وفي لقطات أخرى من الفيديو، وجه الجندي رسالة لإليسا بلغة عربية ركيكة، قائلًا: “إليسا الغالية يا ملكة الإحساس، صحيح أن عيدك كان فى السابع والعشرين من الشهر، وطبعًا لا نستطيع أن نستغنى عن تهانينا لك”، وتابع “هل تودين معرفة ما هى هديتنا؟.. تابعينا”. ومن جانبه، علق أفيخاي على مقطع الفيديو، بقوله “كل عام وأنتِ بخير يا إليسا بمناسبة عيد ميلادك الّي احتفلتِ به فى بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة.. بتأمل تحبي هاى المفاجأة الّي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ.. على أمل إنّو يجتمع صوت الفن والثقافة في لبنان ضد إرهاب حزب الله”. بدورها، لم تعلق الفنانة اللبنانية إليسا على الفيديو، لكن التعليقات الساخرة انهالت من مستخدمى تويتر، على أفيخاي أدرعي، حيث انتقدوه وذكروه بـ”البلوك” والإهانة التى تلقاها من قبل المطربة اللبنانية، متوعدين إياه بتحرير الأراضى الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي.

وتعود تفاصيل السجال بين إليسا وأفيخاي أدرعي، عندما تصاعد التوتر بين فلسطين وإسرائيل، في مارس الماضى، بعد إطلاق صاروخ من غزة أدى إلى إصابة 7 أشخاص فى تل أبيب، لترد إسرائيل بسلسلة غارات جوية على القطاع. وانتقدت حينها الفنانة اللبنانية سياسية إسرائيل تجاه الفلسطينيين في تغريدة قالت فيها: “أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟، وما أن نشرت إليسا التغريدة، حتى سارع أدرعي بالتعليق عليها، قائلا: “نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم. صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذى تعرض لخجوم حماس الصاروخى الإرهابي خير دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة، التى تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف”، وحينها، ردت إليسا على التغريدة بحزم، قائلة: “هذه الوقاحة لا يتم الرد عليها إلا ببلوك (حظر)”، مطلقة وسم #محتل_وقح”.