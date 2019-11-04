شاهد .. الأمير الملحن أحمد بن سلطان يغني مع أصالة ورابح صقر خلال بروفات الاستعداد لحفل “ليلة سهم”

أظهرت عدد من الفيديوهات ، استعدادات الأمير أحمد بن سلطان الملحن الشهير بلقب “سهم” ، للحفل الذي سيقام على اسمه “ليلة سهم” . وخلال الفيديو يقوم بن سلطان بتدريب الفنانة أصالة على لحن الأغنية التي ستقوم بغنائها في الحفل وكذلك يغني مع الفنان رابح صقر .
كما ظهر الملحن الشهير بـ “سهم” وهو يتفاعل مع “الكورال” والفرقة الموسيقية . جدير بالذكر أن حفل ليلة سهم سوف يقام على مسرح محمد عبده في الرياض بوليفارد ، بعد غد الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 ، وسيحيي الحفل كلاً من ، رابح صقر ، ونوال الكويتية وماجد المهندس وأصالة ، وكذلك إسماعيل مبارك وأميمة طالب .
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