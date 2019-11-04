محمد رمضان عن ذكريات الدراسة: “زمان كنت بقف استني الأتوبيس النهاردة واقف مستني الرولز...

نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وتذكر أيام الدراسة في المرحلة الثانوية. وكتبت رمضان تعليق قائلًا: “وأنا رايح المدرسة أيام الثانوية العامة كنت بقف نفس الواقفة مستني أنط في الأتوبيس وهَو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي النهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان بصراحة لو خيروني بين دلوقتي وزمان هختار دلوقتي ربنا يديمها نعمة”.

يذكر أن آخر عمل غنائي للفنان محمد رمضان كليب” السلطان ” الذي طرحه عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب من إخراج حسام الحسيني وتم تصوير الكليب في دولة المغرب وحقق نسب مشاهدة.