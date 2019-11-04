مهرجان القاهرة السينمائي يهدي جائزة الجمهور لاسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، والتي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري برئاسة المنتج محمد حفظي.

وحرص علي حضور المؤتمر اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد

من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41 والسفير المكسيكي بالقاهرة.

وتوجه المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان بالشكر لكل الجهات التي حرصت علي دعم المهرجان وخص بالشكر اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله الذي تم إهداء الدورة إلي روحه.

وقال حفظي: قمنا العام الماضي بتكريم الناقد يوسف شريف رزق الله قبل وفاته وهذا العام ستمنح جائزة الجمهور وقيمتها 20 ألف دولار أمريكي وتحمل هذا العام اسم يوسف شريف رزق الله وسيتم الإعلان عنها في حفل الختام.