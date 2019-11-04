كشفت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها بموقع "تويتر"، عن موعد طرح فيلم "بالصدفة" بدور العرض العربية، والذي يُعد أول تجاربها السينمائية، وذلك ابتداء من يوم 14 نوفمبر المُقبل.
يشار إلي أن الفيلم يتناول موضوعاً اجتماعياً
يذكر أن فيلم "بالصدفة"، بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميلا الكك، منير معاصري، تأليف كلوديا مرشليان، سامي حمدان، ومن إخراج باسم كريستو، و جهان الخماس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصدفة.. أول أفلام كارول سماحة بدور العرض منتصف نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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