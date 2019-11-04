بالصدفة.. أول أفلام كارول سماحة بدور العرض منتصف نوفمبر

كشفت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها بموقع "تويتر"، عن موعد طرح فيلم "بالصدفة" بدور العرض العربية، والذي يُعد أول تجاربها السينمائية، وذلك ابتداء من يوم 14 نوفمبر المُقبل.

يشار إلي أن الفيلم يتناول موضوعاً اجتماعياً

في إطار رومانسي عن امرأة تعاني من التهميش في مجتمع شرقي، وتجسد المطربة اللبنانية كارول سماحة دور سيدة مسحوقة ومظلومة تتعرض للكثير من المشكلات الطبقية إلى أن تحدث لها مفاجأة تغير حياتها وتقلب وضعها رأساً على عقب، كما يلقي الضوء على حالات مرض التوحد.يذكر أن فيلم "بالصدفة"، بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميلا الكك، منير معاصري، تأليف كلوديا مرشليان، سامي حمدان، ومن إخراج باسم كريستو، و جهان الخماس.