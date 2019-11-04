علقت الفنانة ياسمين علي، على قرار نقابة الموسيقيين بإيقاف الفنان محمد الشرنوبي لحين حل نزاعه مع مديرة أعماله المنتجة سارة الطباخ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتبت ياسمين عبر حسابها قائلة: "أنا واثقة ف أستاذ هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة أنهم ظهرنا ف وقت الزنقة.. أكيد في حل.. كان في مشكلة قريبة لنفس المشكلة دي بين شيرين وأستاذ نصر محروس، وأستاذ حسن أبو السعود، الله يرحمه، حلها ودي.. أتمني يكون في حل.. ويارب يارب يعديك يا شرنوبي من المشكلة دي بالخير". الزنقة.. أكيد في حل.. كان في مشكلة قريبة لنفس المشكلة دي بين شيرين وأستاذ نصر محروس، وأستاذ حسن أبو السعود، الله يرحمه، حلها ودي.. أتمني يكون في حل.. ويارب يارب يعديك يا شرنوبي من المشكلة دي بالخير".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار إيقاف الشرنوبي.. ياسمين علي توجه رسالة لهاني شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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