اليوم.. محمد الحلو يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالأوبرا

يُحيي المطرب محمد الحلو، حفلًا غنائيًا ضخمًا في الثامنة مساء اليوم، الإثنين، على المسرح الكبير بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، وذلك ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28. وذلك ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28. من المقرر أن يسبق الحلو فقرة موسيقية لعازف الكمان اللبناني جهاد عقل، وفاصلًا غنائيًا لكل من آيات فاروق والمغربي فؤاد زبادي. الكمان اللبناني جهاد عقل، وفاصلًا غنائيًا لكل من آيات فاروق والمغربي فؤاد زبادي. يذكر أن انطلقت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يوم 1 نوفمبر الماضي، ويستمر إلى يوم 12 من الشهر نفسه.

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