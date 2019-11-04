شاهد.. انطباعات دنيا سمير غانم بعد زيارتها النجمة نادية لطفي

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة شكر إلى الفنانة نادية لطفي، بعد زيارة لها في منزلها برفقة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وشقيقتها إيمي سمير غانم، والفنانة رجاء الجداوي، والإعلامية بوسي شلبي.
قالت دنيا في رسالته عبر حسابها على موقع إنستجرام: "شكرًا لأجمل نجمة، الجميلة نادية لطفي على إنها إدتنا الفرصة الحلوة دي إننا نستمتعبيها وبجمالها وجمال روحها الدائم، ما شاء الله ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا".
بوسي شلبي: بنحبك.. نادية لطفي
كانت الإعلامية بوسي شلبي نشرت صورًا عبر حسابها على موقع إنستجرام، من زيارتهم للفنانة القديرة، معلقة عليها "بنحبك.. نادية لطفي"، لاقت الصور إعجابًا شديدًا من المتابعين
جدير بالذكر أن الفنانة نادية لطفي تعاني من بعض الآلام في العظام الخاصة بتقدم العمر، وتحرص على أداء العلاج الطبيعي في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وكانت صرحت دلال عبدالعزيز في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أنها تحرص على زيارة نجمة الزمن الجميل والاطمئنان على صحتها ونقل حب الجمهور لها المستمر حتى الآن.
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