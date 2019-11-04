تراند اليوم : بكلمات مؤثرة.. لقاء الخميسي تحي ذكري ميلاد والدها الراحل : الاب الحكيم لنا موعد لقاء

أحييت الفنانة لقاء الخميسي ذكرى ميلاد والدها الراحل، التي تحل يوم 3 نوفمبر، معربة عن محبتها وشوقها الشديد له.

نشرت لقاء صورة البطاقة الشخصية لوالدها عبر حسابها على Instagram، وعلقت عليها كاتبة: “٣ نوفمبر.. أبويا.. أبويا.. الحبيب والصديق والرفيق.. أبويا القلب الكبير.. الأب الحكيم.. أبويا .. لو خيروني ما بين العالم بما فيه يبقى هو العالم اللي اختاره لوحده.. أبويا عُمري اللي كان والآن واللي هايكون.. أبويا قلبي وكياني وأنا بكل مافيّا من أبويا وضّل أبويا وروح أبويا”.

تابعت: “أبويا لو كان ليّا حق الاختيار هاختارك يا ابويا.. في يوم ميلادك يا حُبي الكبير باقولك وحشني اد العُمر اللي عدّى واللي جاي حبيبي لنا لقاء.. الفاتحة على روح ابويا وعلى روح احبابنا اللي رحلوا”.

يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسي أعلنت عن تأسيسها لفرقة غنائية جديدة، تقدم من خلالها موهبتها الغنائية، واوضحت خلال لقائها مع برنامج “أخر النهار” أنها أحبت الغناء قبل احترافها للتمثيل، مشيرة إلى خوضها تجربة غنائية منذ عامين.

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أضافت أنها تسعى للاتجاه إلى الغناء في الفترة المقبلة، بسبب شعورها أن التوقيت مناسب لاتخاذ تلك الخطوة، مؤكدة أنها ترغب في إيصال رسالة إيجابية إلى الشباب.

كما كشفت لقاء الخميسي عن موعد حفلها الغنائي الأول، حيث تسعى أن يكون خلال شهر ديسمبر المقبل.

أيضا شاركت كضيفة شرف بدور الراوية في فيلم التحريك “الفارس والأميرة”، كما قدمت أغنية الفيلم التي تتضمن رسالته.

فيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة” عرض بالدورة الثالة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة