تراند اليوم : بالفيديو.. أول رد من الشرنوبي علي قرار وقفه عن الغناء

أول رد فعل منه بعد إصدار قرار بمنعه من الغناء لحين حل مشكلته مع شركة Earth Production ومالكتها سارة الطباخ، كشف الفنان محمد الشرنوبي عن كواليس الأزمة.

قال شرنوبي: “كنت غلطان عندما وقعت على التعاقد مع شركة Earth Production وشرطها الجزائي الكبير، ولكن كنت أثق في مالكة الشركة وكانت أقرب شخص لي فلم أتوقع أن يحدث كل هذا”، حسب تصريحاته لبرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وتابع: “حتى الآن لم يصلني أي قرار بمنعي من الغناء، ونقابة المهن الموسيقية هي الجهة الوحيدة القادرة على إيقافي عن العمل، والقرار يعود لها”.

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وعن سبب الأزمة، قال: “شركة Earth Production تدعي أنني قمت بتسجيل أغنية فيلم (الممر) دون علمهم وهذا يخالف تعاقدي معهم، ولكن سارة الطباخ كانت متواجدة أثناء التسجيل معي وقدمت للنقابة صورها في الاستديو لإثبات ذلك، كما أن الشركة تطالبني بالعائد المادي الذي حصلت عليه مقابل ظهوري في (الحكاية) في الجولة الدعائية لفيلم (الممر)، وأنا لم أحصل على أي أجر من الأساس، وتدعي أيضا أني حصلت على أجر مقابل إحدى الحفلات مع فريق (بلاك تيما) وهذا لم يحدث، فكنت متواجد وطلب مني أمير صلاح الدين الغناء معهم وقمت بذلك”.

وكشف الشرنوبي أنه رفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية لفسخ التعاقد مع الشركة، وحتى الآن لم يبت فيه، وسيحاول بكل الطرق إنهاء هذا التعاقد للمضي قدما في مجال الفن.

يذكر أن حفل الشرنوبي في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية سيقام في موعده يوم الاثنين، وكشف شرنوبي أن هذا الحفل دون أجر لأنه لصالح أحد المهرجانات المحلية في البلاد