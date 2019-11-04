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كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - كشفت الممثلة الكويتية أمل العوضي انها تريد الخضوع لعملية تجميل صادمة.
وفي فيديو نشرته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي خلال وجودها في عيادة طبيب التجميل لكي يفحصها وقالت إنها تريد تطويل أنفها وأعربت عن خوفها وراحت تسأل الطبيب اذا كانت العملية سهلة او صعبة وان كانت ستشعر بالالم خلالها وبعدها.
وبالفعل ظهرت لاحقا بعد ان اجرت العملية في فيديو ثاني وشكرت الطبيب الذي قام بالجراحة التجميلية.
وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على فيديوهات امل وأبدوا باستغرابهم من الموضوع.
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. . . . #حليمه_بولند نزلت مشداتها الخاصة
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا فنانة خليجية تخضع لعملية “تطويل الأنف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.