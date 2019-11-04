شاهدوا فنانة خليجية تخضع لعملية “تطويل الأنف”

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - كشفت الممثلة الكويتية ​أمل العوضي​ انها تريد الخضوع لعملية تجميل صادمة.

وفي فيديو نشرته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي خلال وجودها في عيادة طبيب التجميل لكي يفحصها وقالت إنها تريد تطويل أنفها وأعربت عن خوفها وراحت تسأل الطبيب اذا كانت العملية سهلة او صعبة وان كانت ستشعر بالالم خلالها وبعدها.

وبالفعل ظهرت لاحقا بعد ان اجرت العملية في فيديو ثاني وشكرت الطبيب الذي قام بالجراحة التجميلية.

وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على فيديوهات امل وأبدوا باستغرابهم من الموضوع.