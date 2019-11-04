كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - مر حوالي 5 سنوات على رحيل الممثلة مريم فخر الدين الا انهى تبقى مثيرة للاهتمام حتى بعد رحيلها بتصريحاتها.
في احدى المقابلات التي قامت بها صرحت أنها اكتشفت أنها مسلمة في عمر كبير، وذلك لان والدتها غير مصرية ووضعتها بالمدرسة الألمانية في مصر ولم يكونوا على علم بديانتها.
وذكرت مريم انها لم تتعلم الصلاة إلا في سن الخمسين، حين كانت تقوم بتصوير أحد الأعمال الدرامية وكان من المفترض أن تقرأ في أحد المشاهد سورة “الفاتحة”. وعندها قررت ان تتعلم كيف تصلي واتصلت بالفنانة شادية لتعلمها وفي صباح اليوم التالي فوجئت بالشيخ محمد متولي الشعراوي الذي شرح لها كيف تصلي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا فنانة شهيرة لم تكن تعلم أنها مسلمة وكيف تصلي حتى عمر الخمسين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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