شاهدوا باسم ياخور يتحدث عن إجرائه عمليات تجميل.. وماذا عن نفخ شفتيه؟

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - تحدث الممثل السوري ​باسم ياخور​ عن حقيقة إجرائه لعمليات تجميل، بعد الكثير من الشائعات التي لاحقته فيما خص هذا الموضوع، ونفى ياخور أن يكون قد أجرى أي عملية في وجهه، مستشهداً بأنفه “الطويل” والعظمة البارزة، لافتاً إلى انه اذا فكر فسيجري جراحة تجميلية لأنفه لكنه لا يفكر بذلك.



وجاء حديثه هذا خلال حلقة برنامجه “أكلناها” التي إستضاف فيها الممثلة السورية ​ديمة قندلفت​، إذ أضاف ساخراً بأنه سيجري نفج لشفتيه ولصدره.



ومن ناحية أخرى، وخلال الحلقة أيضاً، حاولت قندلفت إحراج ياخور بسؤاله من يختار بينها وبين زميلتهما الممثلة السورية سلافة فواخرجي لمشاركته دور العمر، فأجاب بدون تردد: “ديمة قندلفت مو لأنك قدامي أكيد، بس لأني بشوفك جوكر حقيقي بالأعمال الدرامية والكوميدية، أنت شريكة ممتعة وتحترمي الشّريك وبتشتغلي بطريقة كتير صَح”.