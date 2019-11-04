بيع ملابس أوليفيا نيوتون جون فى مزاد علني.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت دار جوليان للمزادات، عن بيع بنطالا أسود ضيقا وسترة من الجلد ارتدتهما الممثلة أوليفيا نيوتون- جون في فيلم “جريس”، بمبلغ 405700 دولار خلال مزاد أقيم فى بيفرلى هيلز يوم السبت 2 نوفمبر، وهو ما يزيد مرتين عن السعر المتوقع.

وكانت هذه الملابس، قد مثلت تحول شخصية نيوتون، جون في الفيلم الموسيقي الذي عرض عام 1978 من ساندي تلميذة الثانوي الرزينة إلى ساندي الجذابة وكانت ضمن 500 قطعة عُرضت للبيع من أجل جمع مال لمركز نيوتون-جون لعلاج السرطان في استراليا.

وارتدت نيوتون- جون ذلك البنطال الشهير من أجل رقصة وأغنية “أنت الشخص الذي أريده” (يو أر ذا وان ذات أي وونت) مع جون ترافولتا وكان ضيقا جدا لدرجة أنه تم خياطته عليها لتصوير هذا المشهد وبيع بسحاب (سوستة) مقطوع. ولم يتم الكشف عن شخصية من اشترى البنطال والسترة.

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وقالت دار جوليان إن المزاد جمع 2.4 مليون دولار بشكل إجمالي مع تجاوز معروضات كثيرة مرتبطة بالفيلم السعر المتوقع لها بكثير. وبيع ملصق للفيلم وقعت عليه نيوتون-جون وترافولتا وأفراد آخرون ممن شاركوا في الفيلم بمبلغ 64 ألف دولار بعد أن كان متوقعا له ألف دولار.

وبيع الثوب الدانتيل الوردي الذي حضرت به نيوتون- جون العرض الأول للفيلم في لوس انجليس بمبلغ 18750 دولارا. وبيعت سترة “بينك ليديز” التي قدمها طاقم وأفراد عمل الفيلم للممثلة بمبلغ 50 ألف دولار أي ما يزيد 25 مرة عن تقديرها الأصلي.

وكانت الممثلة والمغنية البريطانية المولد والتي نشأت في استراليا التي يبلغ عمرها الآن 71 عاما قد قالت في وقت سابق من العام الجاري إنها تحارب سرطان الثدي للمرة الثالثة منذ اكتشاف إصابتها به أول مرة عام 1992.