سلمى حايك تشعل انستجرام بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والممثلة المكسيكية سلمى حايك، أن تشعل موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد نشرها صورة لها تكشف عن إطلالتها في حفل 2019 LACMA Art + Film Gala.

النجمة العالمية التي تبلغ من العمر 53 عاما، ظهرت بفستان زهري ضيق ابرز انوثتها بشكل كبير، مع تسريحة شعر الكعكة معلقة على الصورة : في طريقي للحفل.

وحصدت الصورة في ساعات قليلة أكثر من نصف مليون اعجاب من قبل متابعيها بـ انستجرام الذي يصل عددهم لـ 12 مليون.

Advertisements

وعلى جانب أخر، تنتظر سلمى حايك عرض فيلمها الجديد like a boss يوم 10 يناير 2020، وتدور قصته عن محاولة فتاتين البحث عن ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.

والجدير بالذكر أن سلمى حايك، تعشق رياضة الفروسية، وأي متابع لصفحتها على موقع تبادل الصور “انستجرام، يستطيع أن يتأكد من ذلك من خلال كثرة الصور التي تنشرها عن ذلك الحيوان الجميل”.

وشاركت سلمى متابعيها على منصة الصور والفيديوهات الشهيرة، “بوست” جديد نشرت فيه عدد من الصور ومقطع فيديو لها وهي تركب الخيل، وعلقت عليه قائلة:”أحب الخيول”: “لا شيء يشبه نبل الخيول لإعادة شحن الروح.

في مقابلة بأحد برامج التوك شو، كشفت النجمة البالغة من العمر 53 عامًا، أن كثيراً ما أعلن زوجها عن تبرمه من عشقها للحيوانات، بل أزوجها أنه كان عليها أن تعد زوجها بأنها ستتوقف عن إنقاذ الحيوانات.