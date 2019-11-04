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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
نشرت النجمة والمطربة الأمريكية كاتى بيرى، مجموعة من الصور الجديدة من رحلتها إلى مصر للاحتفال بعيد ميلادها الـ35.
النجمة العالمية ظهرت فى الصورة هى وخطيبها أورلاندو بلوم وهى تمتطى جملا أمام الأهرامات وكتبت على صورتها على “انستجرام”، “هذا هو عيش الحياة.
ووفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية، احتفلت كاتى بيرى بعيد ميلادها الـ35 بأسلوب مذهل من خلال دعوة 64 من أقرب أصدقائها إلى مصر لقضاء عطلة صحراوية فاخرة.
واحتفلت المغنية الشهيرة بهذه المناسبة برحلة نهرية لمدة 10 أيام مليئة بالمرح فى نهر النيل، وركوب الجمال عبر الصحراء والاستمتاع بغروب الشمس المذهل فوق الأهرامات ، والتى نشرتها جميعًا فى عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت كاتي بيري، قد قضت، بعض الأيام في مصر، مؤخرا، في سرية تامة وبعيدًا عن أعين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تنتشر صورًا لها في واحة سيوة.
النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، زارت عدة مناطق سياحية في مصر مؤخرا، حيث وصلت إلى القاهرة عبر طائرتها الخاصة، قبل أن تزور الصحراء البيضاء ومن ثم تتوجه إلى واحة سيوة.
وانتشرت صورة لكاتي بيري من زيارتها إلى واحة سيوة، حيث جلست في سيارة بجوار مرشد سياحي يدعى عبد الله سليمان، وارتدت المطربة الشهيرة جلبابًا محليًا ورفعت علامة النصر.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتي بيري تنشر صور جديدة برفقة خطيبها من زيارتها للأهرامات في مصر.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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