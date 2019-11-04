تامر حسني يستعد لتصوير «مش أنا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدأ النجم المصري تامر حسنى تصوير أولى مشاهده فى فيلمه الجديد”مش أنا” آخر الشهر الحالى فى أحد الديكورات المخصصة للعمل وهو من إخراج سارة وفيق وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى ويتم الاعلان عن القائمة النهائية للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة كما أكدت مخرجة العمل سارة وفيق .

ويعد فيلم “مش أنا”، التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، حيث يقدمها تامر فى السينما بشكل جديد مختلف ويراهن عليها بقوة، والعمل من إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز.

وفى سياق آخر، ينتظر حسنى عرض فيلمه “الفلوس” المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

وانتهى تامر حسنى حاليا من تصوير كليب أغنية “لولاك حبيبى” على طريقة الفيديو كليب، الذى يقدم من خلالها المخرج أحمد المصرى نجل الفنان ماجد المصرى، ومن المتوقع ان يطرحها خلال الايام المقبلة عقب الانتهاء من أعمال المونتاج والجرافيكس.