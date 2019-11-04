ما علاقة خالد النبوي بالسلطان الأشرف طومان باي؟

متابعة بتجــــــــــرد: يخوض النجم المصري خالد النبوي بطولة درامية جديدة في مسيرته الفنية من خلال أحد أضخم الإنتاجات التاريخيّة في الفترة الأخيرة مسلسل “ممالك النار”.

وشارك خالد النبوي الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بمقاطع فيديو دعائية خاصة بالمسلسل الذي يجسد فيه شخصية السلطان الأشرف طومان باي، وذلك تمهيدًا لبدء عرضه يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

قصة المسلسل تدور في حقبة القرن السادس عشر حيث انتهى زمن المماليك على يد العثمانيين وما رافقها من أحداث وحقائق تاريخيّة.

يُشارك في المسلسل إلى جانب خالد النبوي، النجمان محمود نصر وديما قندلفت وعدد من الممثلين من بينهم كندة حنا ورنا شميس وغيرهم.

“ممالك النار” من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج البريطاني بيتر ويبر ومن إنتاج شركة “جينوميديا” بمشاركة فريق عمل من مختلف المجالات.