خالد سليم في جلسة تصوير جديدة وهذا ما قاله لجمهوره – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: خضع الفنان المصري خالد سليم لجلسة تصوير جديدة، شارك الجمهور بلقطات منها عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعمد سليم على تحفيز الجمهور بتعليقاته على الصور للتمسك بأحلامهم وتطلعاتهم من أجل تحقيق أهدافهم.

وكتب خالد سليم في تعليقه على أوّل مجموعة من الصور: “خلي عندك أمل إن مهما كان مشوارك بعيد أكيد هيجي يوم وتوصل… واكيد هيكون في ناس كتير توقف بينك و بين هدفك .. و توقع بينك و بين اللي حواليك .. ما تهتمش.. و كمل .. و اللي بيحبك هايفضل جنبك”.

وعلى المجموعة الثانية كتب: محدش يعرف انت تعبت أد ايه .. ومريت بإيه عشان توصل للمكان اللي انت فيه دلوقت…كمل طريقك ومتستسلمش ..المواقف و الظروف اللي حواليك مهما كانت صعبة أكيد هتعدي ودايماً اعرف ان المنظر بيكون اجمل و الصورة اوضح لما تتتعب و توصل ل قمة الجبل”.

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تجدر الإشارة إلى أن خالد سليم يواصل​ تصوير مشاهده في مسلسل “بلا دليل” الذي يُعرض حاليًا على شاشة CBC المصرية، حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

على صعيد آخر، يستعد خالد لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ليعود بها الى الغناء بعد غياب دام لفترة 9 أشهر، حيث قدم آخر أغانيه “لسه كبير” في شهر كانون الثاني/يناير الماضي وبعدها اجرى عملية جراحية في الحنجرة وانشغل بتصوير “بلا دليل”.