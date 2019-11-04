متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم اللبناني وائل جسار حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان الموسيقى العربي” بدورته الـ28 في مصر.
ومن المقرر أن يلتقي جسار، جمهوره في مصر على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية مساء 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.
الجدير ذكره أن إدارة مهرجان الموسيقى العربية، أقامت مؤتمرًا صحفيًا مساء 16 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري في دار الأوبرا المصرية لإطلاق فعاليات دورة هذا العام من المهرجان والمقرر أن يمتد من 1 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان وائل جسار قد أطلق منذ فترة قصيرة أغنية جديدة بعنوان “بتلبك” من كلمات منير بو عساف، ألحان ملحم أبو شديد وتوزيع جوزيف كرم.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار في ليلة استثنائية بمهرجان الموسيقى العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.