وائل جسار في ليلة استثنائية بمهرجان الموسيقى العربية

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم اللبناني وائل جسار حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان الموسيقى العربي” بدورته الـ28 في مصر.

ومن المقرر أن يلتقي جسار، جمهوره في مصر على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية مساء 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

الجدير ذكره أن إدارة مهرجان الموسيقى العربية، أقامت مؤتمرًا صحفيًا مساء 16 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري في دار الأوبرا المصرية لإطلاق فعاليات دورة هذا العام من المهرجان والمقرر أن يمتد من 1 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان وائل جسار قد أطلق منذ فترة قصيرة أغنية جديدة بعنوان “بتلبك” من كلمات منير بو عساف، ألحان ملحم أبو شديد وتوزيع جوزيف كرم.