أميمة طالب تُهدي جمهورها أغنية جديدة “أنا وأنا” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة التونسية الشابة أميمة طالب أغنية جديدة تحمل اسم “أنا وأنا” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات ود، ألحان عزوف وتوزيع ياسر ماجد، وحققت رواجًا ملحوظًا منذ إطلاقها.

تجدر الإشارة إلى أن أميمة طالب كانت قد شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” لاكتشاف المواهب وحققت شهرة واسعة في تونس، الخليج والبلدان العربية.

كلمات الأغنية:

شخصين ماناخذ قرار

‎فيني معارك وانهيار

‎قسمتني غيرتني

‎قلبن برد وقلبن يغار

‎فيني قوي دايم يقول

‎ابغى تحرر وانتصار

‎وفيني ضعيف خايف يطول

‎الحرب واخرها دمار

‎انا وانا مانتفق

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‎ضعنا ومافينا حلول

‎اللي بحبه كنت اثق

‎اخترته وأخطيت الخيار

‎احلف وانا حلوفي كذب

‎امشي فراقك وارجعه

‎يعني قراري بالغضب

‎كلام ويمحيه النهار

‎انا وانا كّنا انا

‎ماينكسر فيني كلام

‎فرقتني عني انا

‎لين اختفلنا بالقرار

لمشاهدة فيديو أغنية “أنا وأنا”: