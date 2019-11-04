الممثل ماثيو ماكونهي.. "ذو الوجهين" صباحا وعامل إغاثة مساءً

على الرغم من الأخبار التي تفيد باحتمالية انضمام النجم الأمريكي ماثيو ماكونهي إلى طاقم عمل فيلم باتمان الجديد، فإن صاحب شخصية ”ذو الوجهين“ المحتمل لم يمتنع عن تقديم مسؤولياته الإنسانية تجاه المتضررين من حرائق كاليفورنيا.

وشغل النجم ماثيو ماكونهي وسائل التواصل الاجتماعي بعد أنباء تفيد باختياره لأداء دور ”هارفي دنت“، أو الرجل ذو الوجهين، العدو اللدود لباتمان، وفق ما نقلته صحيفة مترو الإنجليزية..

ويؤدي ماكونهي الحائز على جائزة الأوسكار دور رجل القانون النبيل في أول جزء، الذي لا يلبث أن يتغير ويصبح "ذا الوجهين" في جزء ثانٍ من الفيلم، لم يكشف عن تفاصيله بعد.

وكان آخر من أدى شخصية "هارفي دنت" في أفلام باتمان الممثل "آرون إيكهارت" في فيلم "The Dark Knight" عام 2008، إذ ينتظر ماثيو ماكونهي تحدٍ لفرض أدائه وبصمته الخاصة على الدور إن تم اختياره بالفعل.

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وبينما دارت الأحاديث عن أدوار ماكونهي (49 عاما) السينمائية، كان النجم الأمريكي يؤدي دورا مختلفا، إذ هبّ لمساعدة المتضررين من حرائق كاليفورنيا عن طريق تزويد رجال الإطفاء العاملين على إخمادها ومن تشردوا نتيجة نيرانها المستعرة بوجبات طعام بلغ عددها نحو 1600 وجبة.





وتعاون ماثيو ماكونهي المدير الإبداعي لشركة Wild Turkey Bourbon، مع فريق Operation BBQ Relief لإعداد وجبات طعام، كما استخدم حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعلامة التجارية لتشجيع الناس على مد يد العون لمن تضرروا من الحرائق.

ووصف ماثيو ولاية كاليفورنيا بـ ”بيته الثاني“ ومن الطبيعي أن يفعل أي شيء في أزمتها الأخيرة، وعبر عن شعوره بالفخر لقدرته على مساعدة رجال ونساء يضعون حياتهم على المحك لحماية الولاية وسكانها.