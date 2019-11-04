راغب علامة يعطي فرصة لـ دعاء لحياوي في "ذا فويس"

اشتعلت حلبة برنامج "ذا فويس" في مرحلة "المواجهة"، بأداء المشتركتين نور حلو، دعاء لحياوي، أعضاء فريق الفنان راغب علامة، فغنوا بطريقة سلسة ومبدعة جعلت الجمهور الحاضر يتفاعل معهم بشدة.

وعبرت سميرة سعيد عن اعجابها بصوت نور حلو وبأنها تمتلك صوتًا به مساحات، كما تمتلك دعاء لحياوي قوام وطلة جذابة.

وانتهت المواجهة باختيار راغب للمشتركة دعاء لحياوي، وفسر سبب اختياره بأن دعاء صوتها قوي وسليم لا يتعب، وبذلك ينتهي مشوار نور حلو بالبرنامج.

برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، يشارك في أعضاء لجنة تحكيمه كلًا من الفنان راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد، أحلام الشامسي.

ومر البرنامج بثلاث مراحل حتى الآن منذ بدأ عرض هذا الموسم، وهم مرحلة الصوت وبس، وفيها يختار كل مدرب المشتركين الذين سينضموا لفريقهم، ثم مرحلة "الأكابيلا" وفيها كل مدرب يستثني عدد من المشتركين بسبب زيادة عددهم إلى ١٥ مشترك، ثم مرحلة "المواجهة" وفيها يغني عدد من كل فريق نفس الأغنية، ثم يفاضل مدربهم بينهم ويختار أحد منهم.

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يُعرض برنامج "ذا فويس" على قناة MBC 4، كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام الثامنة ونصف مساءً.

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