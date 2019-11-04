عرض مايكل جاكسون "Thriller Live" في موسم الرياض يوم 29 نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن حفل استعراضى للنجم العالمى الراحل مايكل جاكسون فى "موسم الرياض" المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 29 نوفمبر، وحتى 14 ديسمبر المقبل.

ويعرض الحفل على أغانى موسيقى الراقص بالدقة والحرفية والجاذبية، وسيتم عرضه عبر رحلة موسيقية شائقة مع أعمال ملك البوب مايكل جاكسون، الذى امتدت مسيرته إلى 45 عاما من الحضور والنجومية والانتشار.

ويشمل الاستعراض المفعم بالحياة والفن، إذ جمع الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات الذين سيقدمون أعمال جاكسون الخالدة فى أذهان جمهوره وعشاق فنه وصوته.

يذكر أن موسم الرياض يشهد عددا من حفلات ومسرحيات فى الفترة المقبلة أبرزها شيرين عبد الوهاب، وأصالة، وحسين الجسمى، ومسرحيات حزلقوم لأحمد مكى، ومسرحية علاء الدين لأحمد عز، ومسرحية جريمة فى المعادى لـ أشرف عبد الباقي.

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