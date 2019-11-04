المخرج محمد عادل يعلن عن عرض فيلمه خط الموت باٌمارات



أعلن المخرج محمد عادل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن بدء عرض فيلم "خط الموت" بالامارات ، ونشر تدوينة قال فيها : "فيلم خط الموت حاليا بدور العرض السينمائي بدوله الامارات العربيه المتحده ، اتمني ان ينال اعجاب الاخوه والاصدقاء المقيمين بالامارات مصريين وعرب واماراتيين ." .

يشار إلى أن فيلم "خط الموت" فكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل، وتدور الأحداث في إطار تشويقي أكشن ، إنتاج المنتجة السعودية الدكتورة فاتن ابراش، والمنتجة المصرية منال العادلي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم علا غانم وأحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم البارودي وعبد الامام عبدالله ومحمد سليمان وانجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة.

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