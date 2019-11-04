فيلم "نجمة الصبح" يفوز بالتانيت الذهبي لجائزة الجمهور في أيام قرطاج السينمائية

فاز فيلم نجمة الصبح للمخرج جود سعيد بـالتانيت الذهبي لجائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بـأيام قرطاج السينمائية، وحضر حفل ختام المهرجان صناع الفيلم المخرج جود سعيد، والنجوم أحمد الأحمد، حسين عباس، سارة وناديا صدقي، وخلال فعاليات المهرجان حصل الفيلم على 3 عروض كاملة العدد بجانب ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور والنقاد.

وعن الجائزة صرّح المخرج جود سعيد "نصنع السينما يرتد الضوء الذي يرسم الحياة على الشاشة بريقًا في عيون المشاهدين، نصنع السينما كي نكون ذاكرة تمر من جيلٍ إلى جيل، الجمهور من يمنح شرعية البقاء للفيلم أو ينزعها منه" وتابع "إلى روح عقبة أهدي هذه الجائزة".

ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار، ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. ‎حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟!

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي وناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما، ومن إخراج جود سعيد.

‎جود سعيد هو مخرج من مواليد دمشق ١٩٨٠، يحمل ماستر في الاخراج السينمائي من لويس لوميير في ليون - فرنسا 2007، له العديد من الأعمال الروائية الطويلة مثل فيلم مرة أخرى الحائز على عده جوائز من بينها ذهبية أفضل فيلم عربي في مهرجان سان فرانسيسكو وذهبية أفضل فيلم عربي في المسابقة العربية لـمهرجان دمشق السينمائي وجائزة لجنة التحكيم للمسابقة الدولية ، فيلم بانتظار الخريف عام ٢٠١٥ والذي حصل على ذهبية مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان وهران، فيلم رجل وثلاثة أيام الحاصل على جائزة لجنة التحكيم في جنيف للفيلم العربي، وأفضل ممثل في المسابقة الدولية بـمهرجان الإسكندرية، ‎مطر حمص والذي شارك في عدة مهرجانات دولية وعربية منها قرطاج والقاهرة السينمائي الدولي، فيلم ومسافرو الحرب عام ٢٠١٨ والذي حصل على أربع جوائز في أيام قرطاج السينمائية وهم التانيت البرونزي، جائزة الجمهور، أفضل صورة وجائزة الفيبريسي لأفضل فيلم) كما وحاز على جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان شرم الشيخ السينمائي الدولي، ومؤخرًا حصل فيلمه درب السما على 3 جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط من بينها أفضل فيلم وأفضل سيناريو.

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