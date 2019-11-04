كاتي بيري تروج للسياحة في مصر عبر الإنستغرام









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: دعت المغنية الأميركية كاتي بيري نحو 64 من أصدقائها لقضاء عطلة فاخرة في مصر احتفالا بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، وتخللت رحلتها زيارة العديد من المناطق السياحية في مصر بدأتها من واحة سيوة مرورا وانتهت عند سفح الأهرامات. ورافقها في رحلتها صديقها الممثل أورلاندو بلوم.

كايتي التي زارت مصر في أواخر الشهر الماضي لا تزال تنشر صوراً من زيارتها لمصر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام

ووفقا لتقارير عديدة زارت بيري مجموعة من المناطق السياحية مثل واحة سيوة والصحراء البيضاء، ومكثت المغنية الأمريكية في واحدا من أغرب 10 فنادق بالعالم ، وهو فندق "أدرار أملال" بواحة سيوة الذي يتميز بطرازه السيوي القديم وهو "الكرشيف" أو الملح والرمال الناعمة، ويقع على سفح جبل جعفر والذي يبعد عن سيوة بنحو 20 كيلو متر، ولا يوجد به أي وسائل اتصال أو شبكات محمول، وغرفه تعتمد على الشموع فقط كمصدر للإضاءة.