طارق عبد العزيز: بشتغل مع حبيبي وابن حبيبي فى فيلم " شريط 6 "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان طارق عبد العزيز عن سعادته بالانضمام إلي أسرة فيلم "شريط 6" الذي يقوم ببطولته الفنان خالد الصاوى ويتم تصويره حالياً، لافتاً أنه يستعد لتصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد طارق لـ"الخليج 365" : "بشتغل في الفيلم مع حبيبي وابن حبيبي"، .. وذلك في إشارة منه إلي الفنان خالد الصاوي والفنان الشاب أحمد خالد صالح مؤكداً علي أنه تجمعه عشرة طويلة بالصاوي والفنان الراحل خالد صالح تمتد إلى سنوات طويلة منذ وقوفهم معاً علي مسرح الجامعة ومروراً بمحطات كثيرة حتي وصلوا معاً لما وصلوا إليه.

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علي جانب آخر أعرب الفنان طارق عبد العزيز عن سعادته بسبب ردود الأفعال الذي تلقاها حول فيلمه القصير "صورة سيلفى"، والذي توج بجائزة أفضل فيلم قصيرمن مهرجان الإسكندرية الأخير بقوله : الأفلام القصيرة في غاية الأهمية للسينما والمجتمع، لذا سعدت بحصول الفيلم علي عدد من الجوائز كانت بمثابة تتويج علي عملنا عليه خلال الفترة الماضية آخرها أفضل فيلم قصير بمهرجان الإسكندرية".

فيلم شريط 6 تدور قصته حول ثلاثة أشخاص مدمنين، .. ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى، وهى الشخصية الذي يلعبها الفنان خالد الصاوى خلال أحداث العمل، .. ثم تتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش خلالها يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، كما يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم نيللى كريم.