الانجليزي "طهار رحيم" يشارك مع جودي فوستر و كومبرباتش في بطولة Prisoner 760

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل الإنجليزي "طهار رحيم " والثنائى جودي فوستر وشيلين وودلي إلى النجم بنديكت كومبرباتش لبطولة فيلم Prisoner 760 الجديد، الذى ستقوم بـإنتاجه شركة STXinternational، وكانت قد حصلت الشركة على جميع الحقوق الأجنبية، كما أن الشركة ستقوم بـ توزيعه في المملكة المتحدة وإيرلندا.
وسيقوم بـ إخراج فيلم Prisoner 760 المخرج الحاصل على الأوسكار كيفين ماكدونالد، وتتبع قصة الفيلم محمد ولد صلاحي، الذي تم أسره من قبل الحكومة الأمريكية ويعيش في السجن دون تهمة أو محاكمة، وتفقد عائلته الأمل في العثور على حلفاء لهم، لتقوم كل من نانسي هولاندر (فوستر) وشريكها تيري دنكان (وودلي) محامى الدفاع، بـ مواجهة عقبات لا حصر لها في سعي يائس لتحقيق العدالة.
بالإضافة إلى دفاعهم المثير للجدل، جنبا إلى جنب مع الأدلة التي كشف عنها المدعي العسكري ستيوارت كوتش (كومبرباتش)، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".
ويستند الفيلم إلى مذكرات جوانتنامو دياري الأكثر مبيعًا في صحيفة "نيويورك تايمز"، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بـ جنوب إفريقيا في 2 ديسمبر، ويقوم بـكتابة السيناريو مايكل برونر.
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