شاهدوا.. ترامب يتعرض لموقف محرج أثناء حضوره مباراة القتال بنيويورك

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 11:55 صباحاً - تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف محرج أثناء متابعة مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك، وذلك بعد مرور 6 أيام على موقف مماثل خلال حضوره إحدى مباريات البيسبول في واشنطن.

وأثار دخول «ترامب» إلى قاعة ماديسون سكوير غاردن السبت، صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع، فيما تظاهر عشرات الأشخاص أمام الصالة الشهيرة.

وبعد هذه الصيحات، جلس الرئيس الأمريكي في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك، وهو يشابه الموقف الذي واجهه عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري البيسبول في واشنطن.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل عرضت كاميرات الفيديو في الملعب بعد الشوط الثالث، صور جنود حاضرين في المدرجات، لكنها تحولت فجأة لتظهر صورة ترامب وسط صيحات استهجان متعددة من قبل الحضور.