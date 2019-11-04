شاهدوا شبه لا يصدق بين شاب إسباني ومايكل جاكسون!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 11:55 صباحاً - أثار الشاب الإسباني سيرغيو كورتيس، المعروف بشبيه مغني البوب الراحل مايكل جاكسون، الجدل بسبب التشابه الكبير بين الشخصيتين بدرجة لا تصدق، كما أثار الشكوك حول وفاة مايكل جاكسون، لا سيما بعد إحياء كورتيس حفلات غنائية يقدم خلالها أغاني جاكسون ويقلد رقصاته المميزة على المسرح.

وظهر مقطع فيديو على فيس بوك، يروج فيه كورتيس لحفله في مدينة باتايا التايلاندية في الـ23 من ديسمبر المقبل؛ ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بطلب تحليل الحمض النووي لكورتيس؛ للتأكد من أنه ليس مايكل جاكسون.

وكان الشاب يرتدي الملابس السوداء نفسها، ويتحدث بنفس الطريقة والصوت لمايكل جاكسون ويقول: ” مرحبًا بجمهور ومحبي مايكل جاكسون الأعزاء، أدعوكم لحضور حفلي المقبل في باتايا في الـ23 من ديسمبر، أحبكم جميعًا.. أراكم قريبًا” .