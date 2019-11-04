بعد 18 ساعة تصوير.. هذا ما فعلته نيرمين الفقي في الكواليس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حالة من الإرهاق تعرضت لها الفنانة المصرية نيرمين الفقي بعد تصوير متواصل استمر لأكثر من 18 ساعة.

نيرمين الفقي تشارك في بطولة إحدى حلقات الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، ونشرت الفنانة رانيا ياسين صورة لهما بعد عناء التصوير.

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رانيا علقت على الصورة التي ظهرت نيرمين فيها نائمة على كتفها، وكتبت عبر حسابها على «أنستجرام»: « ده شكلي انا ونرمين بعد ١٨ ساعه شغل متواصل من امبارح بليل لحد من شويه».

الفنانة دنيا عبدالعزيز ردت على رانيا في تعليق وكتبت: «أمال بعد 29 هتعملوا إيه دا ولا حاجة حضرتك»، بينما تمنى لهما الجمهور التوفيق.

نيرمين تشارك في بطولة حكاية بعنوان «ما يطلبه المستمعون»، ويشاركها البطولة رانيا ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، والعمل من إخراج أكرم فريد.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها في الدراما الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، مع سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ولاء الشريف، أحمد صيام، وعدد من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا كبيرا.