إلتون جون يؤجل حفله بسبب مرضه: أكره أن أخذل جمهور”

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ مغني البوب البريطاني إلتون جون Elton John، جمهوره ومحبيه، بتأجيل حفلته القادمة التي كان من المقرر لها أن تقام في إنديانابوليس بولاية إنديانا.
وشارك أسطورة الموسيقى “إلتون جون”، جمهوره عبر حسابه الشخصي على “تويتر” يوم السبت الماضي، خبرًا مؤسفاً معلنا بأنه مريض للغاية ولن يكون قادرًا على الغناء في Bankers Life Fieldhouse في تلك الليلة.
وفي تدوينة عبر حسابه علا “تويتر”، قال جون: “إلى جمهوري في إنديانابوليس… من المؤسف أن أبلغكم هذا الخبر الذي أجبرت عليه، فأنا لست على ما يرام تماما، ومريض بشدة، وبالتالي لا أستطيع أن أشارك في حفل ” Fieldhouse “… أنا أكره تماما أن أخذل جمهوري وعشاقي لكنني مدين لكم بعرض أفضل المرة القادمة.
كما أعلن إلتون عن تأجيل موعد حفلته غي مارس 2020، وتابع قائلاً في تدوينة أخرى: “سيتم تغيير تاريخ الحفل وتأجيله إلى مارس 2020 ، وأعدكم بأنني سأقدم العرض الذي تستحقونه… شكرًا جزيلاً على دعمكم وتفهمكم”.
الجدير ذكره أنّ المغني البريطاني قد بدأ جولته في Farewell Yellow Brick Road في 8 سبتمبر 2018، وستستمر الجولة العالمية حتى ديسمبر 2020… ومن المقرر أن تكون محطته التالية في 28 أكتوبر في ناشفيل، تينيسي.
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